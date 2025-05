UFFICIALE – Italiano rinnova e resta sulla panchina del Bologna

Italiano resta sulla panchina del Bologna. È arrivata oggi l’ufficialità del rinnovo di contratto del tecnico siciliano, che ha firmato un prolungamento fino al 30 giugno 2027. Dopo una prima stagione positiva alla guida dei rossoblù, l’allenatore ha deciso di sposare ancora il progetto emiliano, allontanando così le voci di mercato.

RINNOVO DI CONTRATTO – Vincenzo Italiano ha rinnovato il suo contratto col Bologna, questo il comunicato del club rossoblù: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027”. Soddisfazione espressa anche dall’amministratore delegato Claudio Fenucci: “Siamo molto felici di allungare il nostro rapporto con Vincenzo Italiano. Come avevamo già detto in più occasioni, questa è sempre stata la nostra intenzione e siamo pronti per affrontare insieme le tante e stimolanti sfide che ci riserverà la prossima stagione”.

Inter e Milan seguivano con interesse il futuro del tecnico italiano

CONFERMATO – Il nome di Italiano era circolato con insistenza nelle ultime ore per la panchina del Milan, ancora formalmente vacante dopo l’addio di Sergio Conceicao, anche se ormai il club rossonero sembra orientato sul ritorno di Massimiliano Allegri. Anche l’Inter, in attesa di chiarire il futuro di Simone Inzaghi dopo la finale di Champions League, avrebbe monitorato la situazione. Con questo rinnovo, il Bologna si assicura continuità tecnica in un momento cruciale, in vista anche di un’estate che potrebbe portare ad importanti movimenti di mercato.