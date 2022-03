UFFICIALE – Csiszar: rinnova fino al 2024 con l’Inter Women

L’Inter maschile ha archiviato la vittoria di Anfield ma anche l’eliminazione dalla Champions League. Intanto, in casa nerazzurra, è ufficiale un rinnovo di contratto. Si tratta dell’Inter Women con la centrocampista Henrietta Csiszar che ha prolungato il suo contratto.

UFFICIALE – L’Inter Women tornerà in campo il 20 dicembre contro la Sampdoria femminile e sfrutta questo momento di pausa per rinnovare qualche contratto. L’ultima ufficiale riguarda Henrietta Csiszar con la centrocampista ungherese che ha prolungato il suo contratto fino al 2024. Ecco il comunicato ufficiale. «FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Henrietta Csiszár. La centrocampista ungherese classe 1994 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2024».