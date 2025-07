UFFICIALE – Inter, tre anni con BYD! Accordo con brand globale

L’Inter ha chiuso un accordo di collaborazione con un brand in campo tecnologico di fama mondiale, ossia BYD. Il club lo ha comunicato sul suo sito ufficiale.

COMUNICATO – L’inizio di una nuova avventura, un’avventura che vedrà protagonisti l’Inter e il Gruppo BYD, leader mondiale tecnologico nei veicoli elettrici e nelle soluzioni di mobilità sostenibile. Una partnership ufficializzata nel corso di una giornata speciale al BPER Training Centre di Appiano Gentile, cuore del mondo nerazzurro, dove ogni giorno si lavora per costruire nuovi successi. Il Centro Sportivo dell’Inter è stato il teatro perfetto per l’evento, organizzato per presentare BYD come nuovo Global Automotive Partner del Club nerazzurro. Il Presidente e CEO Giuseppe Marotta e Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer nerazzurro, hanno accolto all’interno del BPER Training Centre il top management del Gruppo BYD, rappresentato da Stella Li, Vicepresidente Esecutiva del colosso leader della mobilità elettrica, Alfredo Altavilla, BYD Special Advisor for Europe e Alessandro Grosso, Country Manager BYD Italia.

Inter, i dettagli dell’accordo con BYD

COLLABORAZIONE – Si inaugura così una collaborazione globale, che unisce due brand accomunati da una visione condivisa. Trasformare le emozioni in realtà tangibili attraverso la valorizzazione del talento, la determinazione nell’affermarsi come leader dei rispettivi settori, la costante ricerca dell’eccellenza e una visione innovativa e pionieristica del futuro. L’incontro ha sancito un accordo che legherà Inter e BYD per le prossime tre stagioni. L’evento ha visto tra i protagonisti principali due dei modelli di autovetture elettriche e super ibride plug-in (DM-i) prodotti da BYD, la DENZA Z9 GT e la Sealion 7. Il Global Automotive Partner equipaggerà il top management, lo staff tecnico e i giocatori della Prima Squadra con circa 70 esemplari di questo modello in edizione speciale, personalizzata con dettagli che richiameranno i colori nerazzurri. Successivamente la stessa vettura sarà in seguito disponibile in edizione limitata anche per i tifosi e gli appassionati dell’Inter, che potranno avere la possibilità di viaggiare immersi dai colori nerazzurri con la stessa automobile fornita ai giocatori interisti.