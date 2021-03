UFFICIALE – Inter, Riello diventa official regional partner per la Cina Continentale

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter oggi attraverso un comunicato ha presentato il nuovo Official Regional Partner per la Cina Continentale, di seguito la nota pubblicata nel sito ufficiale del club.

NUOVO PARTNER – L’Inter con un comunicato presenza il nuovo Official Regional Partner: “Riello, il marchio leader mondiale nella produzione di bruciatori, è diventato ufficialmente Official Regional Partner di FC Internazionale Milano per la Cina continentale. I due marchi, che forniranno ai consumatori e tifosi cinesi un valore che andrà oltre i rispettivi campi, hanno organizzato insieme un evento speciale per lanciare la loro collaborazione. Alla conferenza di lancio ha partecipato anche la leggenda nerazzurra Julio Cesar, che con un videomessaggio, ha mandato un saluto a tutti i presenti. Marchi centenari ma sempre proiettati all’innovazione, che uniscono le forze per creare un futuro luminoso!”.

Fonte: Inter.it