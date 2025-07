UFFICIALE – Inter Primavera, arriva a titolo definitivo un difensore polacco

L’Inter ha ufficializzato tramite il sito ufficiale della Lega Serie A un nuovo rinforzo per la squadra Primavera. Il difensore arriva dalla Polonia.

UFFICIALE – L’Inter Primavera ha appena concluso un nuovo arrivo. Come riportato dal sito ufficiale della Serie A, il contratto di Patryk Jakub Mackiewicz, sedicenne polacco, è stato depositato negli uffici della Lega. Il classe 2008 arriva in titolo definitivo dal Polonia Varsavia. Il centrale polacco andrà a rinforzare, almeno per il momento la formazione Primavera, con la possibilità nei prossimi mesi, di aggregarsi anche ai giovani dell’Under 23.