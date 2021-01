UFFICIALE – Inter, LD Sports Official Asian Sport Infotainment Partner

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Inter ha annunciato una nuova partnership: si tratta di LD Sports, che diventa Official Asian Sport Infotainment Partner

COMUNICATO – L’Inter ha reso nota la partnership con LD Sports, che prevederà vari benefit, come “la visibilità del brand sui LED a bordo campo nel territorio asiatico e altre attività marketing che saranno svelate nel corso della stagione“.

UFFICIALITÀ – A seguire il comunicato ufficiale da parte del club nerazzurro. “LD Sports, piattaforma con sede a Shanghai che si occupa di contenuti sportivi, marketing e intrattenimento, diventa ufficialmente Official Asian Sport Infotainment Partner di FC Internazionale Milano“.

BENEFIT – “La partnership tra LD Sports e Inter prevede una serie di benefit, tra i quali la visibilità del brand sui LED a bordo campo nel territorio asiatico (per le partite casalinghe giocate allo Stadio di San Siro, a partire da Inter-Juventus), sfruttando l’innovativa tecnologia Digital Overlay®️ di geolocalizzazione dei contenuti adottata dal club nerazzurro. L’accordo prevede inoltre una serie di attività marketing che saranno svelate nel corso della stagione“.

DICHIARAZIONI – ““Siamo felicissimi di collaborare con FC Internazionale Milano. È uno sviluppo entusiasmante e nuovo per LD Sports, che ci aiuterà ad avere un impatto significativo con le nostre attività all’inizio del 2021 e ci fornirà inoltre una piattaforma per far crescere e coinvolgere la nostra fan base in tutto il mondo, in particolare nel mercato cinese” le parole di Kevin Tan, direttore dello sviluppo aziendale di LD Sports. “Crediamo fermamente che questa partnership sarà di successo e vantaggiosa per entrambe le realtà e non vediamo l’ora di vivere il resto della stagione di Serie A al fianco dell’Inter”. La partnership, specifica per l’Asia, non include l’esclusività della categoria di prodotto“.

Fonte: Inter.it