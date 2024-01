UFFICIALE – L’Inter espande brand in USA: sarà partner della Jefferson Cup

L’Inter presente a Los Angeles con una parte della delegazione guidata dal Vice Presidente Javier Zanetti e dallo Youth Sector Director Massimo Tarantino, ha ufficializzato la partner con la Jefferson Cup, uno dei principali tornei di calcio giovanile americano che vede la partecipazione di più di 1700 squadre provenienti da tutti gli USA. Prosegue dunque il percorso di consolidamento del brad nerazzurro anche in USA.

OFFICIAL PARTNER – “Inter Academy sarà Sporting Partner della competizione e i nerazzurri saranno l’unico Club di calcio europeo ad essere Partner del torneo, a testimonianza sia dell’impegno dell’Inter nel sostenere lo sviluppo del calcio giovanile in tutto il mondo sia della sempre crescente attrattiva del brand nel territorio americano. L’ingresso di Inter Academy nella Jefferson Cup si pone in continuità con l’apertura, la scorsa estate, di Inter Academy Strikers in collaborazione con il Richmond Strikers Soccer Club, una delle principali organizzazioni sportive focalizzata sullo sviluppo del calcio giovanile negli Stati Uniti. La collaborazione tra il Club nerazzurro e la Jefferson Cup si concretizzerà a marzo, con la presenza al torneo di una Legend nerazzurra e di un allenatore del gruppo Inter Academy”.

DELEGAZIONE INTER PRESENTE – “La partnership è stata ufficializzata ieri in California nel corso della United Soccer Coaching Conference, convention organizzata dalla più grande organizzazione di allenatori di calcio del mondo e alla quale l’Inter è presente con una delegazione guidata dal Vice President Javier Zanetti e dallo ‪Youth Sector Director Massimo Tarantino: oggi i nerazzurri terranno una dimostrazione tecnica in campo e andrà in scena anche un Meet&Greet tra Javier Zanetti e i partecipanti alla convention, che potranno inoltre scattare una foto ricordo con la Supercoppa Italiana vinta dall’Inter a gennaio 2023″.

Fonte: Inter.it