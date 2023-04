UFFICIALE – Inter, date delle sfide col Milan in Champions League

L’Inter ha passato i quarti di finale di Champions League contro il Benfica e sono già ufficiali le date della partita contro il Milan in semifinale. Ecco la situazione.

DATE – L’Inter e il Milan saranno rivali dopo 18 anni in Champions League, questa volta però alle semifinali come successo nel lontano 2003. Sono già state rese note le date della gara d’andata e di ritorno a San Siro. La prima si disputerà in casa per i rossoneri e sarà mercoledì 10 maggio. Il ritorno delle semifinali si giocherà in casa per l’Inter e sarà martedì 16 maggio. La finale di Istanbul si giocherà sabato 10 giugno.