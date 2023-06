UFFICIALE – Inter, confermate due amichevoli di lusso in Giappone: una contro Cristiano Ronaldo!

L’Inter in estate andrà in tournée in Giappone (vedi QUI). Paris Saint-Germain e Al-Nassr di Cristiano Ronaldo hanno appena annunciato che giocheranno contro i nerazzurri in amichevole.

DUE AMICHEVOLI – Paris Saint-Germain e Al-Nassr hanno appena confermato le due amichevoli in programma con l’Inter durante la tournée estiva in Giappone. I nerazzurri scenderanno in campo contro la squadra di Cristiano Ronaldo giovedì 27 luglio al Yanmar Stadium Nagai di Osaka. Successivamente contro i francesi, l’1 agosto 2023 a Tokyo.