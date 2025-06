UFFICIALE – Inter, arriva il rimborso del bond da 415 milioni!

L’Inter ha annunciato ufficialmente il rimborso del bond da 415 milioni di euro del 26 giugno 2025. Di seguito il comunicato dal reparto Media and Communication.

IL SEGNALE DI OAKTREE – Inter Media and Communication S.p.A. ha comunicato ufficialmente il rimborso intero del bond da 415 milioni di euro. La condizione, come si evince dalla nota, è stata soddisfatta il 24 giugno 2025. Alla data di rimborso, ossia il 26 giugno, l’Emittente rimborserà le obbligazioni non consegnate in precedenza all’Agente Pagatore per la cancellazione del prezzo pari al 101.6875% del valore nominale delle obbligazioni. A questi vanno aggiunti gli interessi cresciuti e non pagati fino alla data di rimborso non inclusa.