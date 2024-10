UFFICIALE – Infortunio Zapata, confermato il peggio: comunicato!

Diramato il comunicato del Torino sull’infortunio di Duvan Zapata durante Inter-Torino. Il club granata ha aggiornato dopo gli esami.

COMUNICATO UFFICIALE – Confermata l’ipotesi della vigilia su Zapata. Il comunicato ufficiale del Torino, purtroppo, non lascia nessun dubbio. Questa la nota della società granata: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Il Torino Football Club abbraccia con affetto Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto in campo”.

Infortunio Zapata, purtroppo diagnosi confermata: l’Inter gli è vicina

IPOTESI CONFERMATA – Durante Inter-Torino l’attaccante è uscito al minuto 84 per Yann Karamoh a causa di una torsione innaturale intorno al ginocchio. Si temeva la rottura del legamento crociato e sfortunatamente la diagnosi è stata confermata. Lo staff medico ha già visitato il calciatore e ha notato che la paura potrebbe concretizzarsi, per questo i tempi non saranno velocizzati. Il mondo nerazzurro spera che non sia nulla di grave, Zapata lo ha già ringraziato per l’amore mostrato. Probabile stagione già terminata per l’attaccante colombiano. Altro infortunio gravissimo nel giro di pochi giorni: dopo quello di Gleison Bremer in Lipsia-Juventus e di Dani Carvajal in Liga durante Real Madrid-Villarreal.