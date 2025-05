UFFICIALE – Infortunio Koundé, salta Inter-Barcellona: comunicato

Infortunio per Koundé durante Barcellona-Inter, andata di ritorno delle semifinali di Champions League. Salterà la gara di ritorno. Il comunicato.

COMUNICATO UFFICIALE – Il Barcellona dà notizia sull’infortunio di Koundé: «Gli esami effettuati questa mattina sul giocatore della prima squadra Jules Koundé hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale distale della gamba sinistra. La sua evoluzione determinerà quando tornerà in prima squadra. Eroe della finale di Siviglia, Koundé ha dovuto lasciare il campo di Montjuïc dopo 42 minuti dell’emozionante partita Barcellona-Inter. Era la sua 53esima presenza stagionale. Ha instancabilmente razziato la fascia destra per la squadra di Hansi Flick in questa stagione, con l’allenatore che lo ha lasciato fuori solo per una partita, la recente vittoria contro il Maiorca. Noto per essere praticamente onnipresente in campo, ha segnato quattro gol sotto la guida dell’allenatore tedesco, il più importante dei quali, senza dubbio, quello della vittoria nella finale della Copa del Rey contro il Real Madrid, che ha contribuito alla vittoria del trofeo”.

Koundé salta Inter-Barcellona: Flick non avrà il suo titolarissimo

OUT – Niente da fare per Koundé che salta Inter-Barcellona, partita di ritorno delle semifinali di Champions League. La partita è in programma il 6 maggio allo Stadio San Siro. Ieri è uscito anzitempo, così come Lautaro Martinez. Al suo posto, nella serata di ieri, Hans-Dieter Flick ha fatto giocare Eric Garcia, adattandolo come terzino destro.