UFFICIALE – Infantino presidente della FIFA fino al 2027

UFFICIALE – Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità. In occasione del 73esimo Congresso della FIFA in corso a Kigali, in Ruanda, Gianni Infantino è stato confermato presidente della FIFA. L’italo-svizzero è stato confermato per i prossimi quattro anni, dal 2023 al 2027. Sarà dunque ancora lui a guidare la federazione internazionale che governa il calcio.