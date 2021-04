UFFICIALE – Il Manchester City molla la Superlega! Primo dietrofront

Il Manchester City è il primo dei dodici club fondatori che lascia la Superlega. A neanche quarantotto ore dall’annuncio ufficiale i Citizens ritirano la loro adesione con un comunicato.

VIA SUBITO – “Il Manchester City Football Club può confermare che ha formalmente avviato le procedure per uscire dal gruppo che sta sviluppando i piani per la Superlega”. Questo l’annuncio, apparso pochi istanti fa, sul sito ufficiale della società inglese. Da capire quali saranno gli sviluppi, visto che come da notizie di serata sono tanti i club che stanno pensando di tornare indietro. Per il momento dall’Italia nessun commento, soltanto voci non confermate.