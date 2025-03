UFFICIALE – L’IFAB approva una nuova regola per i portieri! Ecco quale

L’IFAB (International Football Association Board) ha ufficialmente approvato una nuova regola che entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione e riguarda i portieri.

NUOVA REGOLA – Dalla stagione 2025-26 una nuova regola per quanto riguarda i portieri, approvata ufficialmente dall’IFAB. Se un portiere trattiene il pallone per più di 8 secondi, l’arbitro assegnerà un calcio d’angolo alla squadra avversaria. Una modifica significativa che mira a velocizzare il gioco e ridurre le perdite di tempo. Attualmente, il regolamento prevede che i portieri abbiano un massimo di 6 secondi per mantenere il possesso del pallone con le mani, ma questa regola è spesso applicata con grande elasticità dagli arbitri. Con il nuovo provvedimento, non solo il tempo massimo consentito viene ufficialmente aumentato a 8 secondi, ma anche la sanzione in caso di infrazione diventa molto più severa: non più una semplice punizione indiretta, ma addirittura un calcio d’angolo per la squadra avversaria.

CAMBIA IL RITMO DI GIOCO – L’obiettivo dell’IFAB è quello di contrastare le tattiche di perdita di tempo e garantire un gioco più fluido. Troppo spesso, infatti, i portieri utilizzano il possesso prolungato del pallone per rallentare la ripresa del gioco, specialmente nelle fasi finali delle partite. Con questa nuova regola, si vuole incentivare una ripresa più rapida dell’azione, evitando interruzioni prolungate che spezzano il ritmo.

Regola facilmente applicabile? Non mancano i dubbi

SERVIRÀ PRECISIONE – Gli arbitri dovranno essere molto precisi nel conteggio degli 8 secondi e sarà interessante vedere se la VAR potrà intervenire in situazioni dubbie. La nuova regola rappresenta un cambiamento importante per il calcio moderno e avrà sicuramente un impatto sullo sviluppo delle partite. Questa novità potrebbe avere un impatto significativo sulle strategie difensive delle squadre. I portieri dovranno essere ancora più rapidi nel rilancio e attenti alla gestione del tempo per evitare di regalare un calcio d’angolo agli avversari.