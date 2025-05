UFFICIALE – Huijsen è un nuovo giocatore del Real Madrid. Sarà al Mondiale per Club

Dean Huijsen è ufficialmente un calciatore del Real Madrid. Il calciatore ex Juventus si aggregherà alla rosa dei blancos in vista del Mondiale per Club di giugno, competizione nella quale potrebbe sfidare l’Inter.

UFFICIALE – Dean Huijsen ha firmato un contratto con il Real Madrid valido fino al 2030. Il calciatore spagnolo, reduce da una stagione di altissimo livello al Bournemouth, vede così soddisfatta la sua volontà primaria di approdare alle merengues a partire dalla prossima estate. Una soluzione sulla quale non ci sono mai stati dubbi, dal primo momento delle trattative tra le parti. Approdare al club iberico, guardando al trasferimento anche in ottica Inter, significherà per il classe 2005 poter incontrare i nerazzurri al prossimo Mondiale per Club estivo.

Il comunicato del Real Madrid

IL CONTENUTO – Di seguito il comunicato con cui i blancos hanno annunciato l’acquisto dell’iberico dal Bournemouth: «Il Real Madrid C.F. e l’AFC Bournemouth hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore Huijsen, che sarà legato al nostro club per le prossime cinque stagioni, dal 1º giugno 2025 al 30 giugno 2030.

A 20 anni, è già internazionale con la nazionale spagnola e ha giocato in Serie A con la Juventus e la Roma, nonché in Premier League con il Bournemouth. Huijsen è candidato al premio di miglior giovane della Premier League 2024-2025».