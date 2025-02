UFFICIALE – Gimenez è un nuovo giocatore del Milan: può sfidare Inter 4 volte

Santiago Gimenez è ufficialmente un nuovo tesserato del Milan. Il calciatore messicano arriva a titolo definitivo: di seguito il comunicato dei rossoneri.

ANNUNCIO – Santiago Gimenez passa al Milan con la formula del trasferimento a titolo definitivo. A comunicarlo è direttamente il club rossonero con un annuncio pubblicato sul proprio sito ufficiale:

«AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Santiago Tomás Gimenez dal Feyenoord Rotterdam. L’attaccante messicano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Nato a Buenos Aires (Argentina) il 18 aprile 2001, cresce nel Settore Giovanile del Cruz Azul con cui debutta in Prima Squadra nell’agosto 2017, e totalizza 105 presenze e 21 gol, vincendo una Coppa e una Supercoppa del Messico. Nell’estate 2022 passa al Feyenoord con cui colleziona 105 presenze e 65 gol, conquistando un campionato olandese, una Coppa e una Supercoppa d’Olanda.

Santiago, nell’ottobre 2021 debutta nella Nazionale messicana, con cui vanta 32 presenze e 4 reti.

Gimenez e i prossimi possibili Milan-Inter

LO SCENARIO – Dopo i tre derby stagionali già disputati dalle due compagini, si prospetta la possibilità di altre 4 confronti nel corso di quest’annata. Le due squadre sono entrambe chiamate a un confronto con una squadra capitolina ai quarti di finale di Coppa Italia, la Roma per i rossoneri e la Lazio per i nerazzurri, con la prospettiva di un doppio confronto in Semifinale. Inoltre, il Milan sfiderà il Feyenoord nella doppia sfida dei Playoff valida per l’accesso agli ottavi di finale della Champions League, con la possibilità di incontrare l’Inter (o l’Arsenal) ai quarti della competizione.