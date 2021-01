UFFICIALE – Giampaolo esonerato dal Torino. In arrivo Nicola

Condividi questo articolo

Marco Giampaolo Torino

Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Torino. Dopo lo 0-0 di sabato con lo Spezia, dove i granata hanno giocato in undici contro dieci dall’8′ facendo solo un tiro in porta (nel recupero), Cairo ha deciso di esonerarlo. Al suo posto si attende l’annuncio di Davide Nicola, già al Filadelfia oggi pomeriggio.

L’ANNUNCIO – “Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata”.

Fonte: sito ufficiale Torino FC