UFFICIALE – Getafe, in due out per l’Inter: prestiti non rinnovati

Con una nota ufficiale, il Getafe ha annunciato il mancato prolungamento dei contratti di prestito di Deyverson e Kenedy, in scadenza oggi. I due giocatori torneranno dunque rispettivamente al Palmeiras e al Chelsea e non saranno disponibili per la sfida di Europa League contro l’Inter.

DUE IN MENO – Perde i pezzi il Getafe in vista della sfida di Europa League contro l’Inter in programma ad agosto. Non sono stati infatti rinnovati i prestiti, in scadenza oggi, di Deyverson e Kenedy, che torneranno dunque ai loro club di appartenenza, ovvero Palmeiras e Chelsea. A ufficializzarlo è stato lo stesso club spagnolo, con una nota sul proprio sito web: “I giocatori non vestiranno più la maglia della squadra a partire dal 30 giugno, in seguito al termine dei loro contratti di prestito. La società li vuole ringraziare per quanto apportato, oltre ad augurare a entrambi il meglio per le loro prossime esperienze professionali”.