UFFICIALE – Fonseca esonerato: il Milan guarda sempre in Portogallo

Paulo Fonseca è stato ufficialmente esonerato dal Milan. Il suo sostituto dovrebbe essere un altro portoghese, ossia Sergio Conceicao.

UFFICIALE – Paulo Fonseca non è più l’allenatore del Milan. La notizia, anticipata dallo stesso tecnico portoghese al termine della sfida contro la Roma, è ora stata comunicata direttamente dai rossoneri con un annuncio pubblicato sul proprio sito ufficiale: «AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro».

Fonseca out, Conceicao in: Milan pronto al cambio

LO SCENARIO – Sarà Sergio Conceicao il nuovo allenatore dei rossoneri. Il Milan, che è atteso dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus del 3 gennaio, ha bisogno di ripartire in maniera immediata dopo un periodo di alti e bassi. L’ottavo posto in classifica, al termine dell’anno solare, ha rappresenta un rischio troppo elevato in termini di possibile mancato accesso alla prossima Champions League. Motivo per cui la società rossonera ha deciso di effettuare un cambio in corsa, cercando di salvare per quanto possibile la sua annata.