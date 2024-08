UFFICIALE – Filip Stankovic passa dall’Inter al Venezia! La formula

Il Venezia, attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, ha reso noto l’acquisto di Filip Stankovic dall’Inter. Nel comunicato viene spiegata anche la formula.

UFFICIALE – Filip Stankovic si trasferisce al Venezia. Dopo una stagione da protagonista in Serie B con la Sampdoria, il giovane portiere dell’Inter – considerato da molti come l’erede naturale a San Siro – proseguirà la sua carriera in Veneto, dove avrà l’opportunità di mettersi alla prova nella massima serie del calcio italiano. Altra grande chance per il figlio d’arte che andrà a difendere i pali del club lagunare che punta alla permanenza in Serie A. Il portiere serbo si trasferisce in laguna a titolo temporaneo.

Inter, un altro giovane in prestito

FORMULA – Il portiere classe 2002 arriva a Venezia in prestito dall’Inter fino al termine della stagione 2024/2025. Nel contratto però, spazio a due tasselli: arriva in prestito con opzione di acquisto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Questa la nota ufficiale del club: “Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con FC Internazionale per l’acquisizione a titolo temporaneo fino al termine della stagione 24/25, con opzione di acquisto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni, del portiere classe 2002 Filip Stankovic”.