UFFICIALE – FIFA, domani gli stadi per il Mondiale per Club

Dal 15 giugno al 13 luglio 2025 si disputerà il Mondiale per Club, dove ci saranno le migliori squadre del globo. Anche l’Inter tra queste, di seguito il comunicato ufficiale della FIFA.

COMUNICATO – La FIFA ha scritto sul suo comunicato: «La nuova Coppa™ del Mondo per Club FIFA raggiungerà un traguardo significativo sabato, quando la FIFA rivelerà le città e gli stadi che ospiteranno il torneo, in diretta dal Global Citizen Festival di New York. La competizione, che si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025, sarà il più grande evento calcistico globale per club mai organizzato negli Stati Uniti e a livello globale, con la partecipazione dei migliori 32 club di tutto il mondo. Il Central Park di New York, che ospita l’evento musicale annuale, riunisce cittadini globali, artisti, attivisti, leader mondiali, filantropi, leader aziendali e tifosi, con una missione collettiva: porre fine alla povertà estrema, un obiettivo che anche la FIFA condivide con questa grande organizzazione».

Mondiale per Club, l’evento a New York per gli stadi

COME GUARDARE L’EVENTO – La FIFA ha aggiunto: «L’iconica ambientazione fornirà la piattaforma per gli annunci di fronte a 60.000 persone insieme a 100 milioni di fan da tutto il mondo che si sintonizzano in diretta. Sia il canale YouTube FIFA che il canale YouTube di Global Citizen trasmetteranno gli annunci, mentre l’intero festival sarà trasmesso in diretta streaming a livello globale su ABC News Live, Amazon Music, Apple Music, Brut, Facebook, GlobalCitizen.org, iHeartRadio e Veeps. Preparatevi, sta arrivando: guarda in diretta sabato 28 settembre 2024 dalle 17:50 EST (23:50 CET), mentre il Presidente della FIFA Gianni Infantino e Hugh Evans, Co-Fondatore e CEO di Global Citizen, insieme ad altri ospiti speciali, salgono sul palco per fare questi importanti annunci».