UFFICIALE – L’Empoli perde un titolare in vista dell’Inter: lesione!

Comunicato dell’Empoli in merito alle condizioni di un proprio titolare a centrocampo, che salterà la partita contro l’Inter.

COMUNICATO UFFICIALE – Tegola per mister Roberto D’Aversa, che perde uno dei suoi giocatori migliori per le prossime partite, tra cui per quella contro l’Inter. Di seguito il comunicato del club toscano: “Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali eseguiti in data odierna sul calciatore Tino Anjorin hanno evidenziato una lesione di basso grado al flessore della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro”. Anjorin, insieme a Sebastiano Esposito (attaccante di proprietà dell’Inter) e al giovane Goglichidze è uno dei giovani più interessanti dell’Empoli di D’Aversa, autore di una prima parte di stagione molto importante. Contro l’Inter, nella sfida in programma domenica alle 20.45, il ragazzo inglese non ci sarà.

Anjorin salta Inter-Empoli: D’Aversa perde un titolarissimo

OUT – In questa stagione, Anjorin si è ritagliato a poco a poco uno spazio davvero importante all’Empoli, tanto da diventarne il perno a centrocampo. In quindici partite stagionali tra campionato e Coppa Italia non ha mai segnato, ma ha messo a referto tre assist. Contro l’Inter dunque mancherà una pedina sicuramente di aiuto a D’Aversa, che dovrà sostituirlo con un elemento all’altezza. La sfida contro i campioni d’Italia è in programma domenica a San Siro.