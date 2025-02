UFFICIALE – Elezioni FIGC: Gravina rieletto presidente! Le votazioni

Gabriele Gravina riconfermato alla presidenza nelle elezioni FIGC. Unico candidato, punta a completare il lavoro iniziato. L’assemblea elettiva è appena finita.

RIELETTO – Gabriele Gravina si presentava come unico candidato alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), un ruolo che ha già ricoperto con successo. L’assemblea elettiva, iniziata questa mattina e conclusasi pochi minuti fa, vede Gravina pronto a guidare nuovamente la federazione, con l’obiettivo di portare a termine i progetti avviati durante il suo mandato precedente. La sua candidatura solitaria sottolinea la fiducia che il mondo del calcio italiano ripone in lui, riconoscendo i risultati ottenuti e le sfide affrontate. L’assemblea è terminata: Gravina è stato eletto con il 98,7% dei voti.

Elezioni Figc, Gravina rieletto presidente, non si tratta del primo mandato

MANDATO – L’assemblea elettiva della FIGC non si è limitata solamente alla rielezione del presidente Gravina. All’ordine del giorno ci sono state anche le elezioni dei consiglieri delle diverse componenti e del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Tra i consiglieri eletto Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, insieme ad altri due dirigenti di Serie A. Per il presidente tarantino si tratta del terzo mandato e rimarrà in carica fino al 2028. Come ribadito in precedenza, l’attuale e nuovo presidente federale era il solo e unica candidato.