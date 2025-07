UFFICIALE – Dzeko è della Fiorentina! L’ex Inter torna a giocare in Serie A

Dzeko torna a giocare in Serie A, dopo l’esperienza in Turchia al Fenerbahce, l’ex Inter ha deciso di tornare a giocare in Italia, ma alla Fiorentina. Di seguito il comunicato ufficiale del club toscano

UFFICIALE – “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edin Dzeko. Edin Dzeko, nato a Sarajevo il 17 Marzo 1986, ha firmato un contratto che lo legherà al Club viola fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al 30 Giugno 2027 al verificarsi di determinate condizioni”.

Dzeko torna a giocare in Serie A dopo l’Inter

GRANDE ESPERIENZA – Il nuovo calciatore viola nell’ultima stagione, con la maglia del Fenerbahce, ha disputato 53 partite, collezionando 21 reti e 8 assist. Nel corso della sua carriera ha indossato, inoltre, anche le maglie di Wolfsburg, Manchester City, Roma e Inter per un totale di 369 reti e 153 assist. Dzeko, che vanta nel suo palmares 1 Bundesliga, 2 Premier League, 1 Coppa d’Inghilterra, 1 Community Shield, 1 Coppa di Lega Inglese, 2 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia entrambe con l’Inter, ha inoltre vestito la maglia della Nazionale bosniaca in 141 occasioni, realizzando 68 reti e fornendo 29 assist.