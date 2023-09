UFFICIALE – Dalbert lascia l’Europa dopo l’Inter e i tanti prestiti

Dalbert dopo essersi svincolato a zero dall’Inter e le esperienze tutt’altro che esaltanti in Serie A in prestito, lascia la Serie A per tornare a giocare in patria.

A CASA – Dalbert torna a giocare in Brasile, il suo trasferimento all’Internacional de Porto Alegre è ufficiale. Lo ha comunicato proprio il club brasiliano. Dopo le tante occasioni non sfruttate in prestito (Serie A e Ligue 1) e l’esperienza in nerazzurro decisamente fallimentare, il calciatore è stato ingaggiato dal club brasiliano: “Lo Sport Club Internacional ha concluso le trattative per annunciare la firma del terzino sinistro Dalbert. Firma un contratto fino a dicembre 2023. Con i passaggi nelle giovanili del Fluminense e del Flamengo, il difensore ha costruito tutta la sua carriera in Europa. Dal 2013 gioca nei principali centri di calcio. Ha iniziato il suo viaggio in Portogallo, ha giocato due stagioni in Francia e ha trascorso cinque anni in Italia, di cui tre stagioni all’Inter, club che ha difeso fino alla fine del suo contratto, nel luglio 2023”.

Fonte: internacional.com.br