UFFICIALE – Correa passa al Botafogo! Sarà al Mondiale per Club

Joaquin Correa è un nuovo calciatore del Botafogo. L’ex calciatore dell’Inter sarà dunque al Mondiale per Club americano, con la possibilità (per il momento solo eventuale) di fronteggiare i nerazzurri nella competizione.

UFFICIALE – Joaquin Correa passa al Botafogo a titolo definitivo. Il calciatore argentino, la cui esperienza all’Inter si è chiusa con il gol contro il Como all’ultima giornata di Campionato, viaggerà insieme ai suoi nuovi compagni per gli USA al fine di partecipare al prossimo Mondiale per Club. Di seguito il comunicato ufficiale della squadra brasiliana: «Joaquín è il nuovo acquisto del Botafogo. Il Glorioso ha ufficialmente ingaggiato l’attaccante argentino questo martedì (10 giugno). Il giocatore ha firmato un contratto fino alla fine del 2027».

Correa al Botafogo: i dettagli del contratto e il numero di maglia!

IL COMUNICATO – Il Club brasiliano ha anche annunciato il numero di maglia del calciatore argentino. Per l’ex nerazzurro una scelta inconsueta rispetto a quanto visto nei suoi anni in Italia e in Francia, in questo caso al Marsiglia: «Il giocatore arriva a parametro zero dopo aver terminato il suo contratto con la squadra nerazzurra. Correa, che indosserà la maglia numero 30, si unirà alla delegazione del Botafogo negli Stati Uniti per la Coppa del Mondo per Club FIFA».