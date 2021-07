UFFICIALE – Corrado dall’Inter alla Feralpisalò (dove ritrova il suo mentore)

Corrado lascia nuovamente l’Inter in prestito, direzione Feralpisalò in Serie C. Nel club verdeblù ritroverà Stefano Vecchi (vedi comunicato), che lo lanciato allenandolo ai tempi della Primavera nerazzurra. Di seguito il comunicato ufficiale della società bresciana

COMUNICATO UFFICIALE – “Feralpisalò Srl comunica di aver acquisito le prestazioni sportive, a titolo temporaneo dall’F.C. Internazionale Milano, di Niccolò Corrado. Il difensore classe 2000, che nell’ultima stagione ha collezionato 7 presenze con la maglia del Palermo F.C., ha firmato per i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2022. A Niccolò, il più cordiale benvenuto”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [FeralpiSalo.it]