UFFICIALE – Coppa Italia 2025-26: svelate le date! L’Inter inizia a dicembre

Svelate anche le date ufficiali della Coppa Italia 2025-26. Dopo quelle del prossimo campionato, l’Inter ha annunciato anche il calendario del torneo nazionali. I nerazzurri inizieranno a giocare a dicembre.

COPPA ITALIA – L’Inter inizierà il suo cammino nella Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 dagli ottavi di finale. Nell’ultima edizione della coppa nazionale, la Beneamata ha chiuso il proprio cammino solamente in semifinale, cadendo contro i cugini del Milan. Dopo lo 0-0 dell’andata, il Milan ha vinto il ritorno per 3-0. La Beneamata, vincitrice del torneo due volte sotto Simone Inzaghi, proverà a rivincerlo ma con un altro allenatore. Nel suo palmares, la società meneghina conta ben nove Coppe Italia. Lo scorso anno, prima di fermarsi contro il Milan, ha battuto l’Udinese agli ottavi e poi la Lazio ai quarti di finale. La Lega Serie A ha ufficializzato le date in cui si giocheranno i turni della coppa nazionale nella prossima stagione.

Date Coppa Italia 2025-26: l’Inter inizia a dicembre

UFFICIALE – L’Inter si è classificata al secondo posto nella scorsa Serie A e quindi potrà iniziare il torneo direttamente dagli ottavi di finale. Il Milan, invece, finalista della scorsa edizione ma nona in classifica, partirà con la fase preliminare di agosto. Ecco le date:

OTTAVI DI FINALE: Mercoledì 3 dicembre 2025 – Mercoledì 17 dicembre 2025

QUARTI DI FINALE: Mercoledì 4 febbraio 2026 – Mercoledì 11 febbraio 2026

SEMIFINALI: Andata: mercoledì 4 marzo 2026 Ritorno: mercoledì 22 aprile 2026

FINALE: Mercoledì 13 maggio 2026