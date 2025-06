UFFICIALE – CONI, Malagò lascia dopo due anni! Bonfiglio eletto nuovo presidente

Una svolta storica per lo sport italiano: Luciano Buonfiglio, attuale presidente della Federazione italiana canoa e kayak e già vicepresidente del CONI dal 2013 al 2018, è stato eletto oggi nuovo presidente dopo i dodici anni di Giovanni Malagò.

NUOVO PRESIDENTE – Il Consiglio nazionale elettivo, riunito presso il Palazzetto polifunzionale del centro “Giulio Onesti”, ha espresso una maggioranza netta a favore del dirigente romano: Luciano Bonfiglio con 47 preferenze su 81 aventi diritto (la soglia minima era 41) è il nuovo presidente CONI, contro le 34 raccolte dal suo sfidante principale, Luca Pancalli. Con la nuova guida, si chiude un’epoca: Giovanni Malagò, che lascia dopo oltre 12 anni alla presidenza (dal 19 febbraio 2013), tramonta un ciclo lungo e significativo per il movimento olimpico italiano. Buonfiglio non ha mancato di tributargli un sentito ringraziamento: “Presidente Malagò, un saluto e un grazie per questi dodici anni”.

Bonfiglio nuovo presidente CONI, chi è?

NUOVA FIGURA – Buonfiglio, classe 1951, vanta un passato come atleta: partecipò alle Olimpiadi di Montréal 1976 e ha conseguito numerosi titoli nazionali nel kayak. In campo dirigenziale, è alla guida della Federcanoa dal 2005 e ha maturato esperienza diretta nei ranghi del CONI. Il nuovo corso di Buonfiglio segna una transizione verso un approccio pragmatico e orientato ai risultati, a partire dalla composizione di una squadra dirigente capace di riportare l’Italia del prossimo quadriennio olimpico sui massimi livelli.