UFFICIALE – Chiesa è un nuovo calciatore del Liverpool: Inter sempre chiara!

Federico Chiesa è un nuovo calciatore del Liverpool, squadra che lo ha voluto fortemente per questa stagione a differenza dell’Inter.

UFFICIALE – Federico Chiesa ha firmato il contratto con il Liverpool, spegnendo il sogno dei tifosi dell’Inter di vederlo in nerazzurro nel 2025. Il calciatore italiano, messo fuori rosa dalla Juventus in quanto non rientrante nei piani dello staff tecnico e della dirigenza bianconeri, ha scelto i Reds come destinazione a lui gradita per le ambizioni che il club inglese porta con sé. Ecco che la trattativa è stata chiusa in pochi giorni, considerando la cifra esigua che è servita per portarlo in Inghilterra.

Chiesa si veste di rosso: le prime parole da giocatore del Liverpool!

PRIME PAROLE – Chiesa si è così espresso al sito ufficiale dei Reds Liverpool.fc: «Sono così felice di essere un giocatore del Liverpool. Quando Richard Hughes mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Vuoi unirti al Liverpool?’ – e l’allenatore mi ha chiamato – ho subito detto di sì perché conosco la storia di questo club, so cosa rappresenta per i tifosi. Quindi, sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare».

CAPITOLO INTER – L’Inter ha mantenuto la propria linea con costanza nell’ultimo mese. Una volta appurato che Chiesa non avrebbe rinnovato il suo contratto con la Juventus, i nerazzurri hanno preso coscienza della possibilità di ingaggiarlo a zero nella prossima estate. Ovviamente, la speranza dei meneghini era quella che non si concretizzasse alcuna trattativa per la cessione del toscano in altre destinazioni. Ciò non si è però verificato, con il passaggio “lampo” di Chiesa ai Reds. Esito che spingerà i nerazzurri a trovare soluzioni diverse per il suo attacco del futuro.