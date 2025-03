UFFICIALE – Candreva annuncia l’addio al calcio! Il messaggio dell’ex Inter

Candreva ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato all’età di 38 anni. L’ex centrocampista, che ha vestito le maglie di club come Lazio, Juventus, Inter e Salernitana, ha comunicato la sua decisione attraverso un toccante video pubblicato sui social media.

ADDIO AL CALCIO – Antonio Candreva annuncia ufficialmente l’addio al calcio. Nel messaggio girato allo stadio San Siro, dove ha disputato la sua ultima partita, Candreva ha ringraziato il mondo del calcio, sottolineando che questo non è un addio definitivo, ma un nuovo punto di partenza. Dopo essere rimasto svincolato al termine della scorsa stagione con la Salernitana, Candreva ha deciso di chiudere la sua carriera da calciatore. Durante il suo periodo con la squadra campana, ha contribuito con 7 gol e 5 assist in 35 presenze nella stagione 2022-2023, e 6 gol e 6 assist nella stagione successiva, conclusasi con la retrocessione della Salernitana.

Candreva annuncia l’addio! Ecco il messaggio sui social

IL MESSAGGIO – Nel suo messaggio di addio, Candreva ha espresso gratitudine verso il calcio, definendo questo momento come uno dei più importanti della sua vita e considerando il ritiro come un nuovo inizio: «Caro Calcio, oggi è uno dei giorni più importanti della mia vita. È arrivato il momento di salutarti qui a Sin Siro, nella ‘Scala del calcio’, dove ho giocato la mia ultima partita. Trent’anni fa è iniziato il mio viaggio con te tra gioie e dolori, sacrifici e vittorie e di sicuro tante emozioni. Ho vissuto il mio sogno, la mia passione. Non lo considero un addio, ma solo un nuovo punto di partenza. Grazie calcio, ci vediamo presto».