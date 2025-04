UFFICIALE – Calendario Serie A 2025-26: ecco quando sarà svelato!

Calendario Serie A 2025-26 tema caldo, tant’è che la Lega Serie A ha annunciato la data ufficiale relativa allo svelamento del calendario del prossimo torneo.

DATE SERIE A – L’ufficialità relative alle date del prossimo campionato di Serie A, ossia quello 2025-26 sono state già rivelate tramite la delibera del 31 marzo 2025. Ecco la delibera dopo il Consiglio di Lega: “A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 31 marzo 2025, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che il Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 avrà inizio domenica 24 agosto 2025 (con anticipi il 23 agosto 2025) e si concluderà domenica 24 maggio 2026. Poco fa, il presidente della Lega Ezio Maria Simonelli, oltre ad aver parlato dell’ipotetico spareggio scudetto di questo attuale campionato tra Inter e Napoli, ha anche annunciato la data della presentazione del calendario.

Simonelli annuncia il giorno del calendario Serie A 2025-26

CALENDARIO SERIE A 2025-26 – Queste le parole di Simonelli: «L’altra assemblea la faremo il 6 giugno, in occasione del festival della Serie A: in quell’occasione daremo il calendario, cercare di anticipare il più possibile è un obiettivo. Purtroppo siamo spesso costretti a comunicare le date in ritardo per via delle coppe. E capiamo sia un problema per i tifosi: vorremmo darle con il più ampio anticipo possibile, compatibilmente con l’impegno delle coppe. In futuro su alcune partite potremmo indicare delle X, magari indicando 7-8 partite su 10: all’inizio sarà più difficile, però mano a mano cercheremo di dare queste informazioni il prima possibile».