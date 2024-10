UFFICIALE – Bremer e Nico Gonzalez per l’Inter? Comunicato Juventus

La Juventus ha appena diramato il comunicato che aggiorna sulle condizioni fisiche di Gleison Bremer e Nico Gonzalez. Le ultime in vista anche del derby d’Italia contro l’Inter tra tre settimane.

COMUNICATO UFFICIALE – Di seguito la nota della Juventus ad aggiornate sulle condizioni fisiche del difensore brasiliano e dell’esterno argentino: “Questa mattina, Gleison Bremer e Nico Gonzalez sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical, che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per il primo e una lesione di lieve entità al retto femorale della coscia destra per il secondo. Bremer verrà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni”.

Bremer e Nico Gonzalez, tra tre settimane il derby d’Italia con l’Inter

Niente da fare per Gleison Bremer, che sicuramente non ci sarà contro l’Inter tra tre settimane. Il difensore brasiliano, uscito dopo cinque minuti di Lipsia-Juventus, ha subito un gravissimo infortunio, come testimoniato sopra dal comunicato del club bianconero. L’ex Torino ne avrà per un bel po’: il suo 2024 è finito. Da capire se e quando rientrerà nel 2025. Per Nico Gonzalez, un problema sicuramente meno grave rispetto a quello di Bremer. L’argentino rimane in dubbio contro l’Inter del connazionale Lautaro Martinez. Le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno dalla Juventus.