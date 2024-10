UFFICIALE – Bologna-Milan rinviata causa allerta meteo! Le ultime

La partita di Serie A tra Bologna e Milan, inizialmente prevista per sabato allo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.

UFFICIALE – La notizia era già nell’aria, mancava solo l’ufficialità. Adesso è tutto confermato: Bologna-Milan della nona giornata di Serie A non si giocherà. La decisione è arrivata in risposta alle condizioni critiche del territorio, con la città di Bologna attualmente in allerta arancione per rischio idrogeologico. Le autorità locali e la Lega Serie A hanno quindi optato per il rinvio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti. La città è già stata provata in passato da emergenze climatiche simili, e la nuova ondata di maltempo ha portato il sindaco a prendere misure precauzionali, inclusa la chiusura delle scuole. Anche i tifosi del Bologna avevano dichiarato che non avrebbero partecipato alla partita in segno di rispetto per la difficile situazione della comunità.

Bologna-Milan, ora è ufficiale. Ma quando si giocherà?

DATA DA DESTINARSI – Il rinvio di Bologna-Milan è il risultato di un confronto tra la Lega Serie A, le autorità locali e le forze dell’ordine, che hanno concordato sulla necessità di posticipare l’evento per evitare ulteriori rischi e disagi alla città. Nonostante le iniziali ipotesi di porte chiuse o di un campo neutro come alternative, la gravità della situazione ha reso più prudente rinviare direttamente la partita. La nuova data per la sfida tra Bologna e Milan sarà comunicata nelle prossime settimane, tenendo conto del già fitto calendario delle due squadre, impegnate in Serie A e Champions League.