UFFICIALE – Bayern Monaco, nuovo infortunio! E l’8 arriva l’Inter

Infortunio in casa Bayern Monaco, che ha appena diramato un proprio comunicato ufficiale. Il prossimo 8 aprile ci sarà l’Inter.

COMUNICATO UFFICIALE – L’Inter se la vedrà contro il Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions League, con l’andata in programma giorno 8 aprile all’Allianz Arena e ritorno invece il 16 a San Siro. In merito alla squadra bavarese, è arrivato un comunicato da parte del club tedesco che ha informato sull’infortunio del portiere Urbig. Ecco come recita: “Jonas Urbig ha dovuto ritirarsi dalla squadra della Germania Under 21 per le partite internazionali contro Slovacchia (21 marzo) e Spagna (25 marzo). Come annunciato mercoledì dalla Federcalcio tedesca, il portiere dell’FC Bayern ha riportato un infortunio al piede durante l’allenamento con la squadra Under 21 ed è già tornato a Monaco per le cure”.

Bayern Monaco, infortunio per Urbig: ci sarà contro l’Inter?

PORTIERI KO – Urbig nelle ultime partite ha sostituito Manuel Neuer, che si era infortunato nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Quindi, ad oggi, Vincent Kompany si trova senza i suoi primi due portieri. Neuer è in fase di recupero, ma non è ancora al 100% per poter rientrare. Al momento, l’unico portiere a disposizione è il classe 1988 Sven Ulreich. Da capire se contro l’Inter sia Urbig che soprattutto Neuer potranno rientrare.