Ufarte: «Inter, che equipazo! Ma occhio alla mia Real Sociedad»

L’ex stella della Real Sociedad, Roberto Lopez Ufarte – giocatore dei baschi dal 1975 al 1987 – ha presentato la gara di stasera contro l’Inter. Avviso ai nerazzurri

OCCHIO ALLA REAL − Ufarte sprona la sua Real Sociedad: «Kubo potrebbe fare male all’Inter. Ma non è il solo. Ora è in forma splendida ed è l’elemento più disequilibrante della squadra. Ma anche altri compagni di squadra possono fare bene. Oggi nella Real ci sono calciatori internazionali, vedi Merino, che hanno alzato il livello. Forse ci manca un bomber, però sono convinto che in questo momento la Real Sociedad possa competere con qualsiasi squadra del mondo, anche con l’Inter, che è fortissima».

GRANDE SQUADRA − Ufarte non ha dubbi sull’Inter: «Ho visto cosa è successo nel derby contro il Milan. Hanno vinto con una goleada il classico. Sono un equipazo! Però attenzione, come le ho già detto la Real Sociedad può giocarsela contro qualsiasi squadra. E Kubo e Barrenetxea, che sono veloci e tecnici, possono far male alla difesa dell’Inter».

TOP CLUB − Per Ufarte, nerazzurri all’altezza di due top club spagnole: «A priori direi che la squadra favorita è l’Inter, però la Real Sociedad in casa gioca molto bene e può sconfiggere qualsiasi avversario, tanto che sta facendo innamorare il pubblico col suo stile in campo. Qualora il centrocampo riuscisse ad imporsi, potrebbe arrivare la vittoria. L’importante è che i calciatori non si spaventino, ma non penso succederà. Certo, si deve anche ammettere che l’Inter è un top club, all’altezza di Real Madrid e Barcellona. E i suoi calciatori possono segnare dal nulla in qualsiasi momento della partita».

Fonte: Tuttosport − Simone Togna