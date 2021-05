L’UEFA ha intenzione di fare la voce grossa con i club che non hanno rinunciato alla Superlega (vedi articolo). Dopo l’apertura del procedimento nei confronti di Barcellona, Juventus e Real Madrid l’intenzione, secondo la radio spagnola Cadena COPE, è di escluderle dalla Champions League.

MANO PESANTE? – L’UEFA ha intenzione di espellere Barcellona, Juventus e Real Madrid dalla prossima Champions League per la questione Superlega. La notizia arriva dalla Spagna, tramite la trasmissione El Partidazo de COPE sulla radio Cadena COPE. Per il giornalista Isaac Fouto, in aggiunta, i tre club riceverebbero una forte multa a livello economico. Questo sarebbe il risultato del procedimento aperto in serata, che porterà a qualcosa: quanto concreto, ancora, non si sa. In caso di espulsione, i club avrebbero la possibilità di fare ricorso al TAS. Se l’UEFA dovesse escludere la Juventus, per quanto riguarda la Serie A, sarebbe il Napoli a subentrare in Champions League.