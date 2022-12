UEFA, soddisfazione per il parere dell’UE sulla Superlega: il comunicato

Nella giornata odierna l’UE ha espresso il suo primo parere a proposito della questione Superlega (vedi articolo). La sentenza emessa è accolta con favore dall’UEFA, che esprime la sua soddisfazione attraverso un comunicato ufficiale

COMUNICATO – Questo il commento ufficiale dell’UEFA alla sentenza: “La UEFA apprezza le odierne, inequivocabili conclusioni che sollecitano una decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) a sostegno del nostro mandato cardine di governare il calcio europeo, proteggere la piramide calcistica e far crescere ulteriormente il calcio in Europa. La UEFA accoglie quindi con favore le conclusioni inequivocabili tratte oggi dall’Avvocato Generale, Athanasios Rantos, che rappresentano un passo incoraggiante verso la conservazione dell’attuale struttura di governance dinamica e democratica della piramide calcistica europea. Il parere dell’avvocato rafforza il ruolo centrale delle federazioni nel proteggere lo sport, sostenendo i principi fondamentali del merito sportivo e dell’accesso aperto a tutti i nostri membri, e nell’unire il calcio con responsabilità e solidarietà condivise. Il calcio in Europa rimane unito e fermamente contrario al progetto della Superlega, o a qualsiasi altra proposta di separazione, che minaccerebbe l’intero ecosistema sportivo europeo. In attesa della sentenza finale della Corte, prevista per l’anno prossimo, la UEFA – in quanto organo di governo di interesse pubblico e senza scopo di lucro – continuerà a concentrarsi interamente sul suo mandato di sviluppare un calcio accessibile a tutti, in stretta collaborazione con federazioni nazionali, leghe, club, giocatori, tifosi, istituzioni dell’UE, governi e altri portatori d’interesse che hanno a cuore i veri valori del calcio”.

Fonte: uefa.com