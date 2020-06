L’UEFA si sdoppia: Comitato Esecutivo in due giorni,...

L’UEFA si sdoppia: Comitato Esecutivo in due giorni, tutti i temi

L’UEFA svolgerà, la prossima settimana, un decisivo Comitato Esecutivo per definire i suoi tornei dopo lo stop per il Coronavirus. L’agenda è talmente fitta che, già da oggi, si è deciso di dividerla su due giorni. Ecco il programma e tutto ciò che sarà discusso, con Champions League ed Europa League ovviamente in primo piano.

L’AGENDA – “Il Comitato Esecutivo UEFA terrà la prossima riunione in videoconferenza in due parti, nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno dalle 12.00 alle 15.00 e la mattina di giovedì 18 giugno dalle 9.00 alle 11.00 CET.

Tra i punti più importanti in agenda durante il primo giorno ci sono:

Aggiornamenti sulle competizioni per club

– UEFA Champions League e UEFA Europa League 2019/20 – dagli ottavi di finale in avanti e relative decisioni

– UEFA Champions League e UEFA Europa League 2020/21 – turni di qualificazione, spareggi e fase a gironi

– Women’s Champions League 2019/20 – dai quarti di finale in avanti

– Women’s Champions League 2020/21 – calendario

– UEFA Youth League 2019/20 – calendario per le restanti fasi

Aggiornamenti per le competizioni per nazionali

– Sedi e calendario EURO 2020

– Play-off EURO 2020 e fase a gironi UEFA Nations League 2020/21 – riprogrammazione

– Campionati Europei Under 21 2019–21 – calendario e format

– Campionati Europei Femminili Under 17 2019/20 e Campionati Europei Under 19 – calendari e format

– Aggiornamenti sulle competizioni di futsal

I punti più importanti in agenda alla seconda giornata sono:

– Coppa del Mondo FIFA 2022 – procedura sorteggio qualificazioni

– Regolamento Licenze per Club e Financial Fair Play

– Linee guida sui colpi di testa

Attività media

Una conferenza stampa online, con la presenza del presidente Aleksander Ceferin, è in programma al termine della prima giornata di riunione del Comitato Esecutivo, con inizio alle 15.30 circa. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale.

Al termine della seconda giornata di riunione non ci sarà conferenza stampa; tutte le decisioni prese verranno annunciate tramite comunicati stampa”.

