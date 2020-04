UEFA, dalla riunione una data limite per finire: riguarda anche la Serie A

Condividi questo articolo

L’UEFA ha tenuto nel pomeriggio la riunione con le federazioni, per discutere del futuro dei campionati (Serie A inclusa) e delle sue competizioni (vedi articolo). È la federazione olandese ad annunciare che l’intenzione è quella di completare la stagione, con due date: una per ripartire e una per finire.

LE SCELTE – Questo il comunicato ufficiale della federazione olandese, le cui prospettive sono valide anche per la Serie A. “La riunione UEFA di mercoledì pomeriggio ha reso un po’ più concreta la possibilità di finire l’Eredivisie in Olanda. Dopo intense consultazioni con le varie federazioni, le leghe e i rappresentanti dei club, l’UEFA ha sollecitato fortemente che la stagione si completi e che il programma sia allineato per tutta l’Europa calcistica.

Questa è la posizione dell’UEFA sulla ripresa delle competizioni calcistiche, al momento tutte ferme a causa della crisi del Coronavirus. Si è deciso che la data limite per finire i tornei nazionali è il 3 agosto, questo significa che bisogna ripartire entro metà giugno (Gabriele Gravina per la Serie A ha detto 20 maggio, ndr). Per la KNVB l’interesse della salute nazionale rimane la priorità, e coinvolge anche calciatori, allenatori, tifosi e arbitri. In qualsiasi caso, si riprenderà a giocare soltanto se sarà ritenuto sicuro. La salute è fondamentale.

Non si può ancora dare una data esatta sulla ripresa delle attività. Ciò che è certo è che deve essere previsto un periodo di preparazione: c’è ancora da capire se, quando e dove i calciatori potranno allenarsi. La KNVB sta elaborando lo scenario di una possibile ripresa dell’Eredivisie, ma non ha ancora scartato l’idea della sospensione permanente del torneo. Oltre alle date del calendario, l’UEFA tornerà sul tema dei contratti e dei trasferimenti dei giocatori per dopo l’1 luglio in una nuova riunione generale, prevista a metà aprile”.

Fonte: KNVB.nl