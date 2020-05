Uefa, pugno duro verso i club che non pagano stipendi ai propri calciatori

La posizione della Uefa nei confronti dei club che non pagano gli ingaggi ai propri calciatori è chiara: esclusione dalle coppe europee

ESCLUSIONE – Lo spiega “Repubblica” che rende note le norme della Uefa sull’iscrizione alle coppe europee. I club che non erogheranno gli stipendi ai propri giocatori, quindi nello specifico anche quelli relativi a marzo e aprile, saranno esclusi da Champions League ed Europa League. Infatti la mancata erogazione degli ingaggi costituisce violazione del financial fair play. Stando al quotidiano però, c’è una via di uscita per le società in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Si tratta della possibilità che “siano gli stessi calciatori, in nome di accordi sui compensi, a firmare una liberatoria“. Insomma, senza una mediazione dall’esito positivo e contenziosi aperti sugli stipendi dei propri calciatori, niente coppe per i club.