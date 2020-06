Uefa pronta all’agosto di fuoco. Coppe, tifosi, sostituzioni: le novità – GdS

“La Gazzetta dello Sport” anticipa i cambiamenti che l’Uefa renderà noti nell’Esecutivo di domani. Qui una bozza verosimile per il calendario di Champions League ed Europa League, ma sono previste novità anche per quanto riguarda il resto delle competizioni Uefa

NUOVA PELLE – Agosto sarà un mese di fuoco. Le anticipazioni di ieri (che trovate QUI) sul nuovo format per le competizioni Uefa è un regalo agli appassionati. Due minitornei a otto squadre, in sede unica. Una novità che renderà tutto possibile (come sottolinea qualcuno). Ogni partita sarà come una finale. Come dice “La Gazzetta dello Sport”: “Sembra un Mundialito d’altri tempi“. La formula prescelta non era più un segreto. Ma il tabellone delle date è stato finalmente deciso. Sarà confermato domani all’Esecutivo Uefa. Una Champions League affascinante in dodici giorni, dal 12 al 23 agosto (giorno della finalissima). Torneo che si sovrappone all’Europa League in programma dal 10 al 21 agosto: stessa formula, però i quarti saranno raggruppati in due giorni invece di quattro. Da non dimenticare l’anticipo degli ottavi di finale interrotti a marzo, per il quale sono già partite le prime polemiche. Date alla mano: le competizioni Uefa ripartono il 6 agosto e andranno in campo ogni giorno fino al 23, esclusi 9, 20 e 22. Un totale di 26 partite in 18 giorni, ma di questi tempi neanche sorprende più questa frequenza di impegni.

CHAMPIONS LEAGUE – Sono già qualificate Atalanta, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid e Lipsia. Mancano le altre quattro. Il sorteggio Uefa dei quarti e delle semifinali si svolgerà a metà luglio, con tante “X” nel tabellone. Mercoledì 7 agosto la Juventus ospiterà il Lione (partendo da 0-1) e il Manchester City riceverà il Real Madrid, dopo aver vinto l’andata 2-1. L’indomani, giovedì 8, ecco Barcellona-Napoli (si riparte dall’1-1) e Bayern Monaco-Chelsea con i tedeschi avanti di tre gol. Poi tutti a Lisbona, dove il tour de force comincia mercoledì 12. In calendario, un quarto di finale al giorno: due allo stadio Da Luz, due all’Alvalade. Quindi due giorni di stop, le semifinali (18 e 19), e domenica 23 la finalissima al Da Luz.

NOVITÀ – La modifica del format non è l’unico stravolgimento imposto dall’Uefa. Tema sostituzioni: non passerà la regola temporanea IFAB (introdotta invece in Serie A) sulle cinque sostituzioni. Saranno ammesse le solite tre. Probabile, invece, la riapertura delle liste per inserire nuovi giocatori in caso di infortuni (e recuperi in itinere) durante la sosta. Si discute anche degli ingressi negli stadi. Al momento le porte restano chiuse, aspettando sviluppi favorevoli che potrebbero permettere l’entrata di tifosi scaglionati.

SUPERCOPPA EUROPEA – Le due vincenti di Champions ed Europa League si giocheranno la Supercoppa Uefa il 24 settembre a Budapest. Di fatto, questa partita aprirà la stagione 2020-21. I preliminari per le due competizioni cominceranno già in estate, il sorteggio dei gruppi sarà quasi sicuramente spalmato il 1° e il 2 ottobre (un giorno Champions uno Europa League). Tutto a Nyon, niente Montecarlo. La Champions 2020/21 comincerà il 20 ottobre, ultima giornata dei gironi il 16 dicembre. Per quanto riguarda le finali, le sedi saranno tutte spostate di una stagione rispetto al vecchio calendario. Per cui Istanbul (Champions) e Danzica (Europa League) nel 2021; San Pietroburgo e Siviglia nel 2022; Monaco di Baviera e Budapest nel 2023.

NAZIONALI – Con la finale di Champions anticipata al 23 agosto (rispetto al 29), ci sarà una settimana di riposo prima del debutto delle nazionali. A settembre aprirà il sipario la Nations League (il 4 Italia-Bosnia, il 7 Olanda-Italia). Qualcosa cambierà nei mesi successivi: le partite della pausa saranno tre, non due, per recuperare le amichevoli perse. A ottobre un teorico calendario potrebbe essere: il 6 amichevole con l’Inghilterra, il 9 Polonia-Italia, il 12 Italia-Olanda. A novembre: il 10 Germania-Italia (amichevole), il 14 Italia-Polonia, il 17 Bosnia-Italia. Tutto da confermare. Nell’Esecutivo di domani, l’Uefa non deciderà la data della fase finale di Nations League, ma la sede sarà la vincente del nostro gruppo.

