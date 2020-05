Uefa pronta ad ammorbidirsi sui calendari, scenario fluido – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che la Uefa è disposta a concedere più tempo alle singole leghe per concludere i campionati.

LINEA MORBIDA – L’Uefa ammorbidisce la sua posizione annunciando di non ritenere più inderogabile la data del 25 maggio per avere informazioni da parte delle singole federazioni sulla ripresa del campionato. Un’ammissione significativa. Ceferin è pronto a concedere 3 “finestre” in più. Diciamo fino al 12 agosto per permettere ai campionati nazionali di concludersi. Significativa in proposito la risposta di Andrea Agnelli in assemblea. Ieri il numero uno dell’Eca ha sottolineato che il calendario internazionale non è ancora deciso, facendo intuire che format e tempistiche sono ancora fluide.