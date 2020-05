UEFA preoccupata per l’Italia: esclusione dalle competizioni europee? – CdS

Condividi questo articolo

Secondo il “Corriere dello Sport”, la UEFA è preoccupata riguardo quello che sta accadendo in Italia per quanto riguarda la ripresa del campionato di Serie A e la situazione sanitaria.

UEFA IRRITATA – L’UEFA guarda con preoccupazione la vicenda legata alla possibile ripresa del campionato di Serie A. La non ripresa del campionato in particolare è un tema che irrita l’organo europeo che potrebbe escludere le squadre italiane dalle competizioni europee quali UEFA Champions League ed Europa League. Il numero uno di Nyon, Ceferin, considera una riduzione del format delle due competizioni per permettere alle Leghe qualche “finestra” in più per poter terminare il campionato. La UEFA mette al primo posto la salute dei calciatori, delle persone che lavorano con loro e degli spettatori e riconosce che in questo momento è impensabile poter giocare con un rischio zero.