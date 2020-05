UEFA, perplessità sul protocollo della Serie A. Obiettivo coppe europee – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” la UEFA si dice perplessa riguardo il protocollo italiano per la ripresa del campionato di Serie A. Ecco le date per la conclusione della Champions League ed Europa League.

PERPLESITTÀ – A Nyon si dicono perplessi riguardo il protocollo medico italiano per la ripresa del campionato di Serie A: pensano sia un modo per non dire “stop” esplicitamente così come fatto in Ligue 1. Con una positività (del tutto probabilissima), salterebbe in aria tutto. L’obiettivo della UEFA dal canto suo è quello di riprendere e concludere Champions League ed Europa League, più partite possibili. La ripartenza delle partite europee è fissata per il 6 agosto per il ritorno degli ottavi di Europa League. Il 7 e l’8 tocca alla Champions con le italiane Juventus e Napoli. Da definire ancora se Roma-Siviglia e Inter-Getafe saranno risolte in gara unica (sempre il 6 agosto) oppure sarà possibile recuperare l’andata saltata a marzo. Cinque cambi? La UEFA al momento dice no.