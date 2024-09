UEFA, passo verso i tifosi! Minore prezzo dei biglietti per gli ospiti

La UEFA ha preso una posizione netta e si è avvicinata sensibilmente ai tifosi dei club delle competizioni maschili. L’Inter è coinvolta, di seguito il comunicato ufficiale dell’organizzazione.

DIMINUZIONE – La UEFA ha annunciato questa mattina una novità importante per i tifosi. I prezzi dei biglietti per i tifosi ospiti nelle trasferte di tutte le competizioni maschili sarà diminuito a partire da questa stagione. Il massimo sarà di 60 euro per la Champions League, dove partecipa ovviamente l’Inter. Per l’Europa League sarà di 40 euro, mentre per la Conference League sarà di 20 euro. I prezzi saranno abbassati nuovamente per la stagione 2025-2026: 50 euro massimo per la Champions League, 35 per l’Europa League e 20 ancora per la Conference League.

UEFA, la spiegazione della decisione

SCELTA – L’organizzazione ha spiegato tale scelta scrivendo sul proprio comunicato ufficiale: «Questa decisione, approvata dal Comitato Competizioni per Club, evidenzia il ruolo cruciale che i tifosi svolgono nel creare l’atmosfera emozionante che definisce la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League e riconosce l’appassionato supporto che i tifosi forniscono alle loro squadre durante le partite cruciali in trasferta. Rendendo le partite in trasferta più accessibili ai tifosi, la UEFA mira a preservare questo aspetto unico della cultura calcistica europea».