Uefa, nuova ipotesi su finale Champions e Europa League: le possibili date

Spunterebbe una nuova idea in casa Uefa per quanto riguarda le date della finale di Champions e quella di Europa League

FINALI – Secondo “Ansa.it”, la finale di Champions League a Istanbul potrebbe disputarsi il 29 agosto e quella di Europa League a Danzica l’1 settembre. Queste sarebbero le nuove ipotesi dell’Uefa nel caso in cui si riuscisse ad uscire dall’emergenza Coronavirus. Nel corso della giornata di ieri l’Uefa ha reso noto per martedì una riunione con le 55 federazioni e giovedì l’esecutivo per decidere su campionati e coppe.

CAMPIONATI NAZIONALI – Per tutto questo sarà decisiva la conclusione dei campionati nazionali. Infatti la Fifa ha chiarito che la stagione non finirà fino a quando non saranno completate tutte le competizioni. Ceferin, in accordo con l’Uefa, ha già dato priorità ai campionati nazionali. Le Coppe europee si chiuderanno solo in un momento successivo. Stando a BBC Sport, l’Uefa vorrebbe mettere la parola fine a tutto entro agosto per non compromettere il calendario anche della prossima stagione.

SCENARI – Quindi sarebbero due gli scenari: far ripartire le coppe da dove si erano interrotte o sostituire tutto con un playoff con partite secche a partire dai quarti dopo la qualificazione delle quattro squadre su otto mancanti per cercare di arrivare alla finale il 29 agosto.