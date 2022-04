Uefa, non solo Fair Play Finanziario. Pronti prestiti monstre per i club?

L’Inter vuole dar seguito alla sofferta vittoria di domenica contro la Juventus. I nerazzurri ricevono a San Siro il Verona e devono assolutamente far tre punti. Intanto oggi è un giorno importante perché la Uefa deciderà sul nuovo Fair Play Finanziario ma non solo.

NOVITA’ – L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista della prossima sfida contro il Verona. Ma le attenzioni non sono solo su quella partita. Stando a quanto riporta infatti Calcio e Finanza la Uefa oggi voterà il nuovo Fair Play Finanziario ma non solo. L’organo europeo infatti starebbe pensando di raccogliere tra i 2,5 e i 4 miliardi di euro che potrà poi distribuire ai club qualificati alle sue competizioni (Champions, Europa e Conference) nei prossimi cinque anni. Si parla di prestiti fino a un massimo di 120 milioni con tassi di interesse molto vantaggiosi che, in caso di impossibilità da parte dei club nel restituirli, avrebbero già una soluzione: detraendo gli importi dal reddito che la Uefa paga tramite i ricavi dai diritti tv delle competizione europee.

Fonte: Calcio e Finanza