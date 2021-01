Uefa: Lukaku, de Vrij e Barella fuori dalla top 11 più votata del 2020

Condividi questo articolo

UEFA logo

L’Uefa ha reso noti i nomi che compongono la squadra dell’anno solare 2020, secondo i voti degli utenti. Esclusi gli interisti – Romelu Lukaku, Stefan de Vrij e Nicolò Barella su tutti -. Presente invece Cristiano Ronaldo della Juventus, ecco tutti i nomi

DELUSIONE – Nella squadra migliore del 2020, secondo i voti raccolti dall’Uefa, non figurano calciatori dell’Inter. Nonostante la vittoria sfiorata in Europa League, e l’ottimo campionato di serie A, gli utenti hanno scelto diversamente. Sorprende, in tal senso, l’assenza soprattutto di Romelu Lukaku, ma anche Stefan de Vrij e Nicolò Barella avrebbero potuto dar filo da torcere ai titolari scelti. Tanto Bayern Monaco (come giusto che sia) ma anche i soliti noti, come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, affiancati da Kevin De Bruyne, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Neymar e Thiago Alcantara. Ecco la formazione più votata.